Superbonus e bonus edilizi, addio sconto in fattura e cessione credito

Il Cdm di ieri ha approvato un decreto legge con nuove limitazioni sui bonus edilizi. Il provvedimento non era all'ordine del giorno. Viene eliminato ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano. Arriva la dichiarazione preventiva. Giorgetti: “Generosità eccessiva, mal di pancia per gli effetti”