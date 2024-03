Il Consiglio dei ministri è convocato alle 17.30. Tra i provvedimenti all’esame, un disegno di legge sulla tutela di minori in affidamento, uno per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese e l'esame definitivo di due decreti legislativi in materia di giustizia (tra cui la norma sui test ai magistrati, su cui si ipotizza una “legge cornice” più generica) ascolta articolo

Un disegno di legge sulla tutela di minori in affidamento, un altro per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese e l'esame definitivo di due decreti legislativi in materia di giustizia: sono alcuni dei provvedimenti all'esame del Consiglio dei ministri convocato oggi alle 17.30. È previsto anche l'esame preliminare di un decreto legislativo sulla revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Arriva il ddl semplificazioni Nei 34 articoli dell'ultima bozza aggiornata del disegno di legge sul tavolo del Cdm di oggi, arrivano una serie di semplificazioni volute dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e farmacie polifunzionali dove effettuare analisi e vaccini. Tra le novità c'è anche il limite al recupero degli anni scolastici: con un solo esame lo studente potrà recuperarne al massimo due, e non più tre. vedi anche Ddl Semplificazioni, dalla scuola ai vaccini in farmacia: le novità

Il caso dei test ai magistrati La norma che prevede l'introduzione dei test psico attitudinali di accesso alla professione per i magistrati, contenuta nel decreto con i provvedimenti sull'ordinamento giudiziario, ha scatenato polemiche. L'Associazione nazionale dei magistrati, che già aveva criticato il ministro Nordio parlando di "contrarietà alla Costituzione della misura", rilancia: "Il governo sta introducendo i test eludendo la volontà parlamentare e lo fa con una norma talmente generica che elude un altro principio che governa la giurisdizione, la riserva di legge. Cosa sono questi test, a cosa servano, non ce lo ha spiegato nessuno: così diventa un proclama contro i magistrati, per far pensare che hanno bisogno di essere controllati dal punto di vista psichico o psichiatrico", attacca il presidente Giuseppe Santalucia. In queste ore si lavora per aggiustare la norma che introduce i testi psicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato. Dopo il pre Cdm di ieri sarebbe emersa l'ipotesi di una legge che faccia da cornice ad una futura norma dove solo in seguito potranno essere specificate le modalità di svolgimento dei test stessi. Nelle prima bozza che era circolata nei giorni scorsi, ora forse superata, a nominare le commissioni di esperti e valutare le procedure dei test sarebbe stato il ministro della Giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura. vedi anche Test psicoattitudinali per magistrati, la proposta di Nordio in Cdm

Gli altri provvedimenti giuridici Nella bozza di decreto sui provvedimenti sull'ordinamento giudiziario ci sono anche altre misure che riguardano l'organizzazione degli uffici, il tema dei fuori ruolo e quella sul cosiddetto 'fascicolo del magistrato', applicativo della riforma Cartabia. In quest'ultimo verrebbero raccolte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità, comprese eventuali gravi anomalie. Resta ancora aperta la questione della scelta di questi documenti, che secondo la bozza "saranno scelti a campione", anche se viene poi specificato nello stesso documento che "le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato nei rispettivi pareri hanno evidenziato l'opportunità che siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione". I soggetti legittimati ad accedere al fascicolo saranno "i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza; il magistrato; i componenti dei consigli giudiziari, in occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato". vedi anche Ddl Affido minori in Cdm, fra le novità un registro nazionale