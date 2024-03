Soddisfazione nel Centrodestra per la riconferma di Marco Marsilio a presidente della Regione Abruzzo (IL LIVEBLOG). Tra i primi a intervenire, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social: "Marsilio è il primo presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario", ha scritto. "È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all'Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!", ha concluso (L'INTERVISTA DI MARSILIO A SKY TG24). Esulta anche la Lega: "Netta vittoria del Centrodestra con un buon risultato per la Lega. Grazie Abruzzo, avanti col buongoverno per altri cinque anni". Delusione nel Pd e nel M5S, che sottolineano l'astensionismo al voto: "Questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato".