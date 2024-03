Regionali Abruzzo, D'Amico a Sky TG24: "La mia non è candidatura contro"

Il candidato del centrosinistra per la presidenza dell'Abruzzo, Luciano D'Amico, ospite a Start negli studi di Sky TG24, in vista del voto di domenica e sul fatto che la sua discesa in campo ha ampliato il fronte dell'opposizione, coinvolgendo figure come Schlein, Conte, Renzi e Calenda, ha affermato: "La mia non è una candidatura contro. Ha un programma politico fatto per risolvere i problemi degli abruzzesi. Il punto d'intesa è stato trovato dalle forze politiche regionali sulle linee programmatiche con cui affrontare i problemi dell'Abruzzo. E poi solo in un momento successivo è arrivata la scelta della candidatura e il consenso dei leader nazionali". D'Amico si è detto convinto "che la ricchezza della coalizione che si propone di tornare alla guida dell'Abruzzo sia data dalle prospettive con cui possiamo osservare i problemi e soprattutto cercare le soluzioni migliori per gli abruzzesi".