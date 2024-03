"Stiamo restituendo dignità alla Regione", a dirlo, a Sky TG24, è Marco Marsilio, il presidente uscente dell'Abruzzo che, sostenuto dal centrodestra, corre per un secondo mandato nella tornata elettorale del 10 marzo ( COME SI VOTA ). Il centrosinistra? "È unito solo nel 'contro', non può governare", sottolinea. "Chi non può salire insieme su un palco non può governare insieme una Regione. Non possono andare in Consiglio insieme e trovare una maggioranza per fare le leggi se si schifano l'uno con l'altro", incalza.

Sanità, "abbattuto il 20% di mobilità passiva"

Marsilio ha poi ricordato i risultati raggiunti in questi anni: sulla Sanità, in particolare, è stato "abbattuto il 20% di mobilità passiva". "Stiamo facendo quello che non era mai stato fatto in Abruzzo", ha quindi sottolineato. Poi un passaggio anche sui cantieri: entro il 2025 ci saranno i lotti di tutta la linea ferroviaria. Mentre su L'Aquila, per il governatore, la città "si sta ripopolando" e la "sfida della rinascita si sta vincendo". Nella città inoltre si sta facendo la centrale del 118, "che si attendeva dal giorno dopo del sisma". Poi un passaggio anche sulle critiche perché risiede a Roma e non in Abruzzo: "Non sanno come altro attaccarmi".