Domenica 10 marzo la sfida tra il presidente uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D’Amico, economista appoggiato dal cosiddetto “campo largo”. La premier alle 16 sarà alla Camera di Commercio di Teramo per un incontro sulle Regionali. Poi alle 18 parteciperà a Pescara al comizio finale in piazza della Rinascita

La premier Giorgia Meloni è oggi in Abruzzo per la chiusura della campagna elettorale delle Regionali. Domenica 10 marzo, infatti, si tengono le elezioni per scegliere il prossimo governatore: a sfidarsi sono il presidente uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D’Amico, economista appoggiato dal cosiddetto “campo largo” del centrosinistra, cioè un’ampia coalizione che comprende anche i moderati e il Movimento 5 Stelle.

Giorgia Meloni sarà prima alla Camera di Commercio di Teramo, dove alle 16 si terrà un incontro sulle Regionali. Poi parteciperà a Pescara alla chiusura della campagna elettorale: l’appuntamento per il comizio finale di Marco Marsilio è alle 18 in piazza della Rinascita. Saranno presenti anche i leader di Lega e Fi Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre a Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Lupi (Noi Moderati) e diversi leader locali dei partiti e delle liste a sostegno della candidatura di Marsilio.

Obiettivo: convincere gli indecisi

I leader del centrodestra, quindi, arrivano in Abruzzo per la chiusura unitaria della campagna a Pescara. Ma anche quelli del campo largo, in questi giorni, si stanno dando il cambio sul territorio. Per tutti l’obiettivo è lo stesso: convincere gli indecisi. Secondo i rappresentanti politici radicati sul territorio, infatti, sarà l'affluenza a determinare il risultato: se sarà più alta dovrebbe premiare il centrosinistra e, soprattutto, i 5 stelle perché - è il ragionamento - avrà riportato al voto i delusi. Ma anche nel centrodestra c'è ottimismo sulle sorti di queste elezioni, con diversi esponenti che si sono detti “molto fiduciosi”.