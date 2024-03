Regionali Abruzzo, infrastrutture cruciali per spostamenti e industria

Per l'Italia centrale, l'Abruzzo può rappresentare uno snodo economico importante ma la rete dei trasporti va potenziata e la Roma-Pescara, dopo anni, non è stata ancora realizzata. Nel piano regionale si parla di obiettivi strategici e finanziamenti, cruciali sia per la mobilità delle persone che per l'industria.

Strade, rete ferroviaria, collegamenti. L’Abruzzo, per posizione geografica e territorio a gran parte montuoso e sismico, è diviso fra chi abita nell’entroterra e chi risiede sulla costa. La rete ferroviaria è al 77% a binario unico e non è ancora arrivata l’alta velocità. Come conseguenza, ci si sposta soprattutto in auto e con i mezzi di superficie perché i tempi di percorrenza in treno sono spesso lunghissimi. E la mobilità soprattutto verso il Lazio e la Capitale, per lavoro è alta.

Rafforzamento infrastrutture: l'aeroporto

Per andare da Roma a Pescara, in treno, ci vogliono tre ore e 20 minuti. Si punta, da tempo, a velocizzare la linea, un’opera di cui si parla da anni ma che non è stata ancora realizzata. Per questo motivo, i collegamenti con il pullman diventano fondamentali e l’Abruzzo è dotato di linee di superficie che avvantaggiano chi deve viaggiare. Un Abruzzo che cioè dal locale entri nel globale e per farlo occorre assolutamente potenziare le infrastrutture. L’aeroporto assume un significato importante. Nelle carte del Ministero, ci spiega Colantonio – lo scalo abruzzese è subordinato a quello di Ancona eppure se si vedono i dati di quest’anno, di Assoaeroporti, si scopre che Ancona ha di poco superato i 400mila passeggeri, l’aeroporto d’Abruzzo sta a 870mila passeggeri, a un passo da un milione. Questo significa, conclude il giornalista, che lo scalo potrebbe diventare il Ciampino 2.