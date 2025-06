Villa Pamphilj, Corte Appello Larissa dà ok a estradizione Kaufmann

L'uomo è accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphilj il 7 giugno scorso. La Procura di Roma che indaga sul duplice delitto hanno affidato alla polizia il compito di acquisire la documentazione relativa all'opera cinematografica mai distribuita dell'uomo. Gli investigatori oggi si sono recati presso la direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero per acquisire gli atti

La Corte d’Appello di Larissa ha autorizzato l’estradizione in Italia di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphilj, a Roma, lo scorso 7 giugno. Kaufmann era stato arrestato in Grecia pochi giorni dopo la scoperta dei corpi e ora potrà essere consegnato alle autorità italiane per rispondere formalmente dell’accusa di omicidio aggravato.