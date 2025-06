Paderno del Grappa, escursionista trovato morto nel suo camper

Da una prima ricostruzione, l'uomo era arrivato sul Monte Grappa per un'escursione in solitaria. Una volta rientrato dalla camminata sarebbe stato stroncato da un malore senza possibilità di chiedere aiuto

Un camper fermo in sosta in un parcheggio di Paderno del Grappa, nel Vicentino, ha attirato l'attenzione di due escursionisti che, notando la porta aperta del mezzo, hanno fatto una tragica scoperta: all'interno del veicolo c'era il corpo senza vita di un uomo. Sul posto è stato chiamato il Suem 118 che ha constatato la morte dell’escursionista, un 53enne di Solagna (in provincia di Vicenza), dovuta a cause naturali. All’identificazione del cadavere si è arrivati risalendo dall’intestazione del camper. Da una prima ricostruzione, l'uomo era arrivato sul Monte Grappa per un'escursione in solitaria. Una volta rientrato dalla camminata sarebbe stato stroncato da un malore senza possibilità di chiedere aiuto, verosimilmente nella tarda serata di ieri.