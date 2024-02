Marta Fascina non si è fatta vedere al congresso di Forza Italia e forse questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Giorni fa l’onorevole aveva disertato la festa per i 30 anni del partito, ma nel frattempo non perdeva occasione di ricordare sui social Silvio Berlusconi, anche a San Valentino. A questo punto, come spiega oggi Repubblica, in Forza Italia comincia a serpeggiare un po’ di malumore e diversi deputati hanno suggerito di mandarle un segnale. L’ipotesi sarebbe quella di toglierle la diaria in caso di assenza. Ogni gruppo parlamentare ha infatti a disposizione alcuni pacchetti di "giustificazioni" (FI he ha due) che servono a permettere al deputato assente di ricevere lo stesso la diaria: 206 euro a seduta per un totale di 1.200-1.600 euro al mese. Finora Fascina ne ha sempre usufruito, ma le cose potrebbero cambiare.