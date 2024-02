San Valentino, Marta Fascina ricorda l'amore con Silvio Berlusconi

Un post con in sottofondo le note della canzone "Emozione senza fine" di Gigi D'Alessio. Non è la prima volta che la deputata di Forza Italia condivide sui social delle dediche romantiche per il compianto compagno

Sul suo profilo numerose dediche a Berlusconi

Non è la prima volta che la deputata di Forza Italia condivide sui social delle dediche d'amore per il compianto compagno. Tra le ultime anche quella in cui aveva scritto: "Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!".