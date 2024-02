Il voto in Sardegna premia la coalizione di Centro Sinistra. La candidata Alessandra Todde vince col 45,3%, Paolo Truzzu si ferma al 45%, “Sono molto emozionata, è una vittoria di questa straordinaria candidata che ha fatto una campagna splendida e che potrà ridare speranza a questa sua meravigliosa terra", ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein. "È una vittoria di una coalizione che ha messo insieme un progetto convincente e credibile attorno a cose su cui ci siamo ritrovati e ci siamo riconosciuti attorno alla sua candidatura", ha aggiunto. Per la segretaria oggi è l'anniversario del suo primo anno da leader del Pd: "È il miglior modo possibile di festeggiare, essere qui ad appoggiare una grande donna come Alessandra, non avrei potuto immaginarne uno migliore".