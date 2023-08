6/17 ©IPA/Fotogramma

PENSIONI - Governo e parti sociali si confrontano da mesi. Le distanze restano. Già in programma due appuntamenti il 5 e il 18 settembre. L'esecutivo lavora sulla flessibilità in uscita con l'obiettivo di confermare quota 103 anche per il 2024 e, insieme, estendere le categorie dell'Ape sociale. Poi bisogna fare i conti con l'inflazione. E servono risorse: circa 14 miliardi per adeguare tutte le pensioni. Non soddisfatti, finora, i sindacati che tra le varie richieste spingono per il ripristino di Opzione Donna con i requisiti originari

