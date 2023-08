In un’intervista ai principali quotidiani italiani, la premier si assume la piena responsabilità della decisione sulla tassa per gli extraprofitti delle banche: “La rifarei. È un messaggio che dovevamo mandare. Non c'è alcun intento punitivo nei confronti del sistema bancario”. Sul salario minimo attacca le opposizioni: “La mia impressione è che sul tema si voglia fare politica”. Assicura di non aver “mai pensato a un rimpasto”. E aggiunge: “Penso che gli italiani vedano che il governo sta facendo il massimo”

"Sulla tassa alle banche ho deciso io, Giorgetti è stato pienamente coinvolto". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde a una intervista a Corriere, Repubblica e Stampa durante il suo break estivo in Puglia. E sul salario minimo incalza: "Non mi sorprende la reazione della sinistra: l'opposizione vuole fare politica invece che affrontare davvero la questione. Loro sono consapevoli del fatto che il salario minimo non risolve il problema del lavoro povero ma ti dicono che siccome hanno iniziato una raccolta di firme la portano avanti". Poi aggiunge: "Io ho detto una cosa precisa: diamo sessanta giorni al Cnel, in tempo per la legge di bilancio, per fare una proposta complessiva di lotta al lavoro povero che puo' prevedere, per alcune categorie, il tema del salario minimo", aggiunge. E infine: "Non temo un autunno caldo".