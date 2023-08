3/10 ©Ansa

Il Cnel, nella sua relazione, sottolinea che la quasi totalità dei contratti si trova già al di sopra della soglia di 7-9 euro, prevista come minimo legale dai recenti disegni di legge. La contrattazione collettiva, con l'eccezione di alcune basse qualifiche e di limitati settori, è ritenuta in grado di garantire salari adeguati, mentre i problemi si concentrerebbero dove i contratti collettivi non sono applicati o non sono applicati correttamente

Salario minimo, le 8 proposte del Cnel