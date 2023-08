3/10 ©IPA/Fotogramma

Poi, si consigliava di non limitarsi all'alternativa sì o no per il salario minimo per legge, ma affrontare, a monte, i problemi che ostacolano la crescita dei salari dei lavoratori: tra questi erano indicati i ritardi nei rinnovi contrattuali aggravati dalla crescita del costo della vita e dall'elevato cuneo fiscale, dall'impatto della precarietà, del part-time involontario e del "lavoro povero"

Salario minimo, quali possono essere le alternative?