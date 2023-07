5/10 ©Ansa

LA TERZA E QUARTA RATA. Dopo mesi di ritardi e trattative, è stato raggiunto l’accordo tra Italia e Ue per le rate successive. L’importo complessivo di terza e quarta rata, previste per il 2023, non cambia: 35 miliardi di euro

