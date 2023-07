Pnrr, come cambiano terza e quarta rata

Il finanziamento per aumentare i posti letto per gli studenti universitari viene posticipato. In questo modo l'Italia dovrebbe ricevere dall'Europa nel giro di qualche settimana la terza inziezione di denari, che sarà però più leggera di mezzo miliardo. Questi soldi arriveranno con la quarta tranche del Piano Nazionale di Ripresa ascolta articolo

La terza rata di finanziamenti europei per il Piano Nazionale di Ripresa non sarà data all’Italia per intero: ne mancherà un pezzo da 519 milioni di euro. Soldi però che non andranno persi ma che si aggiungeranno alla quarta tranche. Restano i 35 miliardi per il 2023 In totale, dunque, il nostro Paese avrà i 35 miliardi promessi per il 2023 ma distribuiti in maniera diversa. Originariamente, infatti, era previsto che il terzo finanziamento fosse da 19 miliardi e il successivo da 16: ora invece si passa, rispettivamente, a 18,5 e 19,5 miliardi. Il governo spera che tutti questi quattrini arrivino entro dicembre, con la terza iniezione (attesa da mesi) che potrebbe essere incassata entro settembre.

Lo scoglio degli alloggi per gli studenti Per avere i denari da Bruxelles bisogna rispettare determinati impegni ogni sei mesi. Quelli relativi alla seconda metà del 2022 hanno suscitato i dubbi delle autorità comunitarie che hanno richiesto lunghi negoziati e che, da ultimo, si erano incagliati sugli alloggi per gli studenti. La Commissione contestava il fatto che dei posti letto previsti una parte non fosse nuova ma già esistente.

519 milioni a rischio Tale obiettivo, secondo questa interpretazione, non era quindi stato raggiunto. La soluzione che si è trovata è stata quella di posticipare l’intervento in questione, che va comunque realizzato, altrimenti si rischia di perdere quel mezzo miliardo che – come detto – confluisce nella quarta rata. Il precedente della Lituania Non si tratta di un meccanismo inedito: una situazione molto simile si è verificata per la Lituania, che a maggio ha ricevuto una tranche inferiore a quella attesa per non aver tagliato tutti i traguardi.