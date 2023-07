Pnrr, dal nuovo Ecobonus agli asili: ecco cosa cambia

4/7 ©Ansa

STRADE E FERROVIE - Vengono eliminati investimenti previsti sulle strade, perché non ammissibili nel Pnrr, come ha spiegato il ministro Fitto. Sono state poi escluse, perché non realizzabili entro il 2026, la tratta ferroviaria Roma-Pescara, due lotti della Palermo-Catania e una parte degli investimenti per l’Ertms. Le risorse saranno utilizzate su altri lotti delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania, ha fatto sapere il ministero delle Infrastrutture. In generale, sono state "definanziate" 9 misure per un ammontare complessivo di 15,9 miliardi