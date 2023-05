Santanché a Sky TG24: "La campagna Open to Meraviglia un successo"

Poche settimane fa il ministero del Turismo ha presentato una nuova campagna promozionale per incentivare il turismo in Italia: si chiama “Open to Meraviglia” e ha come testimonial la Venere dipinta da Sandro Botticelli, in veste di “virtual influencer”, vestita come una ragazza moderna, con il volto digitalizzato e i capelli più corti rispetto a quelli della Venere del famoso quadro. La si vede in alcuni dei luoghi più noti e visitati d’Italia, mentre compie azioni (a dir la verità un po’ stereotipate) associate all’italianità: c’è un’immagine in cui mangia la pizza sul lago di Como, un’altra in cui è in bicicletta davanti al Colosseo a Roma, un’altra ancora in cui si fa un selfie in piazza San Marco a Venezia. Ma non è piaciuta a tutti: "Siamo riusciti a rivolgerci a un gruppo più giovane. C'è stato qualche errore, sicuramente. Ma soltanto chi non fa, non sbaglia. Anche la polemica sulla Venere della Botticelli, mi sembra pretestuosa. Ringrazio chi ci ha citicato: è stato un aiuto", ha detto a Start, su Sky TG24, Daniela Santanché, ministro del Turismo. "Le critiche? Sui social non è mai facile avere un consenso positivo. Su questa campagna abbiamo avuto autorevoli giornaisti che ne hanno parlato. Mi interessa, però, che un ragazzo di 20 anni conosca Open to Meraviglia e conosca meglio il proprio Paese".