"Open to meraviglia”, il video ironico del fumettista Scottecs

Una provocazione divertente che, in Rete, sta raccogliendo migliaia di likes e commenti e che contiene tutti i clichè sul Bel Paese: dalla pizza alla pasta, dal mandolino alla Vespa passando ancora per Romeo e Giulietta, Totò e il pos che non funziona

Una provocazione divertente che, in Rete, sta raccogliendo migliaia di likes e commenti. Il video del fumettista Scottecs che ironizza sulla discussa campagna “Open to meraviglia” (con la Venere di Botticelli-influencer) contiene tutti i clichè sul Bel Paese: dalla pizza alla pasta, dal mandolino alla Vespa passando ancora per Romeo e Giulietta, Totò e il pos che non funziona.