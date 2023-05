Lavoro, Meloni: “Provvedimento più importante è il taglio delle tasse”

Meloni: “Non riesco a capire le polemiche”

"Il taglio del cuneo porterà fino a 100 euro in busta paga in un momento come questo in cui c'è l'inflazione che galoppa. Io non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta", ha aggiunto Meloni che sul tema del reddito di cittadinanza ha affermato: "Noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo. Per chi non può confermiamo, anzi aumentiamo i fondi per le famiglie in difficoltà, ma chi può lavorare viene inserito con un percorso di formazione. Ci occupiamo del lavoro e delle persone con disabilità incentivando le assunzioni. Io sono molto fiera che il governo abbia scelto di festeggiare il primo maggio con i fatti e non con le parole – ha proseguito la premier – e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno ad un'economica che pur difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni con una crescita superiore alle altre nazioni europee".