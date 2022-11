"Lavoriamo su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese" precisa la premier. "La misura del cuneo fiscale non è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno ma anche aumentarla per i redditi più bassi dei lavoratori", dichiara il ministro dell’Economia Giorgetti. Conte: "E' un precipizio per i poveri, opposizione durissima"