Manovra, da bonus ad assegno unico: le novità sul tavolo del governo

NUOVA SABATINI - Si propone anche di stanziare oltre mezzo miliardo in due anni per rifinanziare la 'Nuova Sabatini', diventata uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle Pmi per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy stima uno stanziamento aggiuntivo di 255 milioni per il 2023 e 250 per il 2024. La misura mira anche ad accelerare i pagamenti in favore delle Pmi per venire incontro alle esigenze di liquidità per la crisi energetica in corso