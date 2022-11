3/13 ©Ansa

REDDITO DI CITTADINANZA – Sicuramente in Manovra si toccherà il reddito di cittadinanza, fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (in foto). Non tutto è però ben delineato. “Siamo ancora nella fase di studio. Abbiamo proposto di non estenderlo più a vita ma con una tempistica precisa per chi è abile al lavoro: 18 mesi di reddito con sei mesi di stop con formazione e inserimento nel mondo del lavoro, poi un décalage di 12 mesi. Arriviamo a un percorso di 36 mesi di reddito e poi si esce", ha detto Durigon

