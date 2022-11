Nel Pd Bonaccini annuncia la candidatura . Il presidente dell'Emilia Romagna: "Divisi da Terzo polo e M5s si perde. Con Elly Schlein sarebbe una bella sfida", dice.

Arriva oggi in Consiglio dei ministri la Manovra economica, con un pacchetto da 32 miliardi. Tra le ipotesi al vaglio l'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Sulle pensioni si lavora a quota 41+62. Si va verso il taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi. Sulla flat tax aumento della soglia fino a 85 mila euro per gli autonomi. "Puntiamo a famiglie e imprese", sottolinea la premier Meloni. Palazzo Chigi frena su una proposta della Lega per un bonus da 20 mila euro per chi si sposa in chiesa.