Pd, l’annuncio di Stefano Bonaccini: “Mi candido a segretario”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini , come previsto dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, ha annunciato che correrà per diventare segretario del Pd. Parlando nel suo circolo di Campogalliano (Modena) ha detto: "Ho creduto di dovervi parlare in questa riunione di circolo perché ho deciso di candidarmi a segretario del Partito Democratico nazionale” e ha ricevuto un'ovazione dai sostenitori presenti. "Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Cioè agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne, agli amici, nel mio comune. Peraltro, io sono nato proprio lì davanti, in questa piazza", ha aggiunto.

Bonaccini: non chiederò sostegno delle correnti

"Non chiederò a nessuna corrente di sostenermi né vorrò il sostegno di qualsivoglia corrente”, ha detto Bonaccini. "Io non mi sono mai iscritto ad una corrente e lo voglio dire ai più giovani: si vive benissimo lo stesso, direi anche meglio". "Credetemi, è anche l'unico modo per essere davvero una comunità. Altrimenti perché un volontario dovrebbe montare una Festa de l'Unita, fare volantinaggio o partecipare a una manifestazione?". Poi ha aggiunto che continuerà “a fare da presidente della Regione Emilia-Romagna, fino alla fine del mandato".

Bonaccini: in gioco c'è la vita stessa del partito

"Dopo la dura sconfitta del 25 settembre e la scelta di Enrico Letta di aprire il percorso congressuale, mi sono preso il tempo per ragionare e per capire se io possa essere utile al Pd. In queste settimane tantissimi mi hanno chiesto di candidarmi. Mi ha fatto molto piacere anche se avverto il peso e la responsabilità di questa scelta. Sono consapevole di come il Pd sia necessario per la stessa qualità democratica del Paese, rappresentando ideali e valori alternativi alle posizioni più conservatrici e alle derive populiste o sovraniste”. "Di una cosa sono sicuro: se, come credo, in gioco per la prima volta da quando è nato c'è la vita stessa del nostro partito, e non la mia candidatura o il mio destino personale, allora ne vale senz'altro la pena. Comunque vada. Sono il più convinto che ci sia tanto da fare e da rigenerare, ma dico subito che non basterà un congresso: ci aspetta una traversata nel deserto”. Infine ha detto: “Abbiamo davanti cinque anni di opposizione, ma fra cinque anni dovremo, insieme, aver costruito un Pd che vince. Che vince nelle urne e non governa per alchimie nate in Parlamento. La stagione in cui si sta al governo, anche se non si vince, è finita. Io credo l'abbiamo anche pagata".