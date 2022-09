9/9 ©Ansa

SIMONE PILLON – Conosciuto per le sue battaglie contro la cosiddetta ‘ideologia gender’ e contro l’aborto, per Simone Pillon il numero di voti ottenuto dalla Lega, più basso di quanto si aspettassero in via Bellerio, non ha fatto scattare il seggio. L’ormai ex senatore non è però intenzionato a mollare. “Non significa affatto che io mi arrenda o che torni a vita privata”, ha detto. Pillon resta “a disposizione” di Salvini e del centrodestra per “difendere la natalità e la vita umana” e per “combattere la protervia del gender” e “l’orrore delle droghe”

Elezioni, Simone Pillon fuori dal Parlamento