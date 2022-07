Il centrodestra trova l'accordo su premiership e distribuzione dei collegi: chi avrà più voti indicherà il nome del Presidente del Consiglio. A FdI la quota maggiore degli uninominali. "Berlusconi e Salvini si sono consegnati alla Meloni", attacca Letta che apre a Renzi: "Nessun veto". Pressing nel M5s per il terzo mandato: Conte smentisce aut aut di Grillo. Decreto Aiuti Bis, dopo l'incontro con i sindacati Draghi parla di "cifre non banali". Landini: "Strada giusta". Previsti 14 mld per famiglie e imprese