I commenti dei sindacati e le anticipazioni

Rincari, per i nuovi aiuti ci sono 14,3 miliardi

Soddisfatto Luigi Sbarra, il segretario generale della Cisl. “Abbiamo apprezzato l'incontro con il premier Draghi e il governo che, nonostante la crisi, ha mantenuto impegno assunto. L’esecutivo ci ha comunicato la disponibilità di introdurre un nuovo decreto aiuti, dal valore di 14,3 miliardi, per prorogare alcune misure e sostenere il potere d'acquisto. Il presidente Draghi ci ha inoltre comunicato come nel nuovo provvedimento dovrebbero essere presenti la proroga del taglio delle accise e dello sconto in bolletta e anche una misura di decontribuzione sui lavoratori dipendenti”. Dello stesso tenore anche Pierpaolo Bombardieri, segretario Uil: “Ci hanno detto che si interverrà sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti quindi si aumenta il netto in busta paga”. Una base su cui potrebbero iniziare le trattative: “È la base di partenza del confronto", ha dichiarato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una delle misure al centro del dibattito tra l’esecutivo e le parti sociali sarebbe l’anticipo dell'indicizzazione per la rivalutazione delle pensioni, che era prevista per gennaio 2023 ma che potrebbe essere anticipata già al secondo semestre del 2022. Complicata invece una tassa sugli extraprofitti allargata anche alle aziende non operanti nel settore dell'energia. "Il presidente del Consiglio è impegnato ad avviare un ulteriore approfondimento per capire se la tassa sugli extraprofitti può essere allargata ad aziende che operano in settori diversi da quelli dell'energia. È difficile ma faranno una verifica", ha dichiarato Bombardieri.