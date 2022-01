Mattarella diventa professore universitario, docente di Diritto parlamentare alla facoltà di Giurisprudenza dell'università di Palermo. Nel 1983 viene eletto in Parlamento alla Camera dei deputati: ci resterà ininterrottamente fino al 2008. Nel corso degli anni ricopre più volte incarichi di governo: è ministro per i Rapporti con il Parlamento dal luglio 1987 al luglio 1989; ministro dell'Istruzione dal luglio 1989 al luglio 1990; vicepresidente del Consiglio dall'ottobre 1998 al dicembre 1999; ministro della Difesa dal dicembre 1999 al giugno 2001.

L'evento politico più significativo è del 1993: è lui infatti il relatore della legge elettorale che introduce una forte componente maggioritaria nell'elezione di deputati e senatori, sull'onda dei referendum dello stesso anno e dello scandalo di Mani Pulite. La legge, divenuta famosa come "Mattarellum", è stata utilizzata per le votazioni del 1994, del 1996 e del 2001.

La richiesta di rielezione

Il suo settennato al Colle sta per concludersi, ma da più parti si è parlato di una possibile rielezione. Non sarebbe un unicum: nel 2013 Giorgio Napolitano fu nuovamente eletto presidente della Repubblica, rimanendo in carica per un totale di quasi 9 anni. "Il bis di Mattarella sarebbe il massimo", ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. E secondo quanto riportato dall'Ansa, anche tra i grandi elettori del Movimento 5 Stelle ci sarebbe chi spinge per un nuovo mandato al giurista siciliano.