La Russa (FdI): "Togliere la fiamma dal simbolo? Finché sono vivo no"

In Fratelli d’Italia si è aperto il dibattito sulla fiamma nel simbolo. Molto netta è, come è noto, la posizione di Ignazio La Russa: "Chi lo sa, mi auguro che non avvenga mentre sono vivo, dopo facciano quello che vogliono" ma "per adesso non se ne parla". Parole chiare quelle espresse dal presidente del Senato durante l'evento Italia Direzione Nord in Triennale Milano sulla possibilità di levare la fiamma dal simbolo di FdI.