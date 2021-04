Il Governo, al momento, non sembra intenzionato a togliere le limitazioni alle uscite dalle 22 alle 5. Per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri “è ancora presto per toglierlo”. Dello stesso parere è anche il ministro Roberto Speranza che ha parlato di “un percorso di gradualità”. A opporsi alla decisione sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia: “Mantenerlo è una follia”