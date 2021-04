Draghi: "Critiche a Speranza né fondate né giustificate"

"Le critiche al ministro Speranza dovevano trovare pace fin dall'inizio perché non erano né fondate né giustificate". Lo ha detto in conferenza stampa il premier Draghi in merito alle contestazioni emerse anche all'interno della maggioranza. (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Draghi ha poi sottolienato di aver fiducia nel titolare del dicastero della Salute. "Ho già detto - ha ripetuto - che lo stimo e l'ho voluto io nel governo".

Fratelli d'Italia, intanto, ha annunciato una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza.