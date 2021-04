Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio parla della strategia che il Governo Draghi intende perseguire in politica economica e delle dinamiche interne alla maggioranza: "Tutto sommato si tratta di schermaglie" . E sul presidente del Consiglio aggiunge: ha "alzato molto l'asticella" costringendo i "partiti a essere più severi e responsabili"

"Da Draghi una decisione razionale, ha voluto dare un segnale di speranza" a fronte di una situazione epidemiologica rispetto alla pandemia di Covid-19 in Italia che va migliorando. Così Bruno Tabacci, su Sky TG24 a “L’Ospite”, condotto da Massimo Leoni, ha commentato quanto annunciato dal presidente del Consiglio in tema di riaperture.

"Non solo la Lega vuole le riaperture"

Alla domanda se sia vero che all'interno del Governo il clima sia ideale, come detto dal presidente Mario Draghi, Tabacci ritiene che "tutto sommato si tratta di schermaglie" riferendosi agli attriti tra le forze di maggioranza. "Poi è evidente che Salvini, conoscendo le curve epidemiologiche, ha giocato d’anticipo - ha detto riferendosi alla richiesta del leader della Lega di far tornare attive le attività rimaste ferme a causa della pandemia - ma le riaperture sono interesse di tutti. Non solo la Lega vuole le riaperture" ma tutti i partiti.