La nostra redazione lancia un nuovissimo servizio di contenuti giornalistici, che integrerà quelli prodotti su tv, web e social media per offrire una visuale diversa e più approfondita ai lettori

Stare al passo coi tempi, garantendo la diffusione e l'approfondimento delle notizie aprendosi a nuovi linguaggi e pubblici ma con l’accuratezza e l’imparzialità di sempre. Arriva così, a partire dal 14 settembre, il nuovo servizio di podcast di Sky TG24.

Offerta tematica su sito, Spreaker e Spotify

Verranno realizzati diversi podcast tematici, che cercheranno di raccontare l’attualità da una prospettiva più laterale e attraverso una visuale diversa (e più diretta) rispetto a quanto fatto finora su tv, web e social. I podcast di Sky TG24 saranno dedicati ai fatti della giornata, ma anche a temi più larghi, per spiegare cosa accade nel mondo. Si parte con una sola novità, il 14 settembre, per poi arricchirla e integrarla nel corso delle prossime settimane. I podcast saranno tutti disponibili sul sito Skytg24.it, mentre alcuni dei titoli saranno diffusi anche su Spotify e Spreaker.

"La scuola sotto esame"

Si comincia da "La scuola sotto esame", a cura di Tiziana Prezzo (ASCOLTA LA PRIMA PUNTATA). Per 5 giorni, con altrettante puntate, racconterà il ritorno a scuola dopo la lunghissima pausa dovuta al Covid, tra incertezze e difficoltà raccontate da voci di alunni, genitori e professori raccolte in giro per l’Italia.

Gli altri podcast di Sky TG24



Dopo "La scuola sotto esame" sarà la volta degli altri podcast firmati Sky TG24. "Black Lives Soundtrack", a cura di Nicola Ghittoni, ripercorrerà la storia della questione razziale negli Usa e la lotta per i diritti civili attraverso le canzoni che hanno contribuito a raccontarla. “Tra le righe” - curato da Filippo Maria Battaglia - racconterà storie di libri e di scrittura. "1234", a cura di Alberto Giuffrè, porta il nome della password più diffusa al mondo e, infatti, si occuperà di cybersecurity, dalle truffe online agli intrighi internazionali.

Le presidenziali USA 2020

A ottobre - poi - prenderà il via anche un podcast dedicato a uno degli eventi internazionali più importanti dell’anno: le Elezioni presidenziali degli Stati Uniti, un Paese che arriva alle urne dopo essere stato duramente colpito dalla pandemia e da tensioni sociali e razziali.