Ultimo giorno di consultazioni per Fico, che oggi incontrerà tra gli altri il gruppo degli europeisti. M5s, Pd e Leu blindano ancora Conte. Serve un patto "di fine legislatura", incalza Zingaretti. Renzi chiede un programma scritto, ricordando che per Iv "le idee vengono prima dei nomi". Fornaro sottolinea la necessità di "lealtà" in una coalizione. Il mandato esplorativo di Fico è solo "altro tempo perso", taglia corto Salvini