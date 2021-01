Conte ancora premier? “L’importante è non perseverare, se persevera a sbagliare è diabolico e non fa il governo. Ma penso che abbia iniziato a smettere di sbagliare. E' finita la caccia ai responsabili, mortificante per il governo e per quel mondo centrista che è una cosa seria e non può essere messo così allineato a questa sorta di rincorsa frenetica”. Lo afferma Pier Ferdinando Casini, senatore centrista ed ex presidente della Camera dei deputati, su Sky TG24 a “L’Ospite”, condotto da Massimo Leoni (CRISI DI GOVERNO, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).