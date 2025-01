Treni, Salvini: "Escalation preoccupante di azioni contro ferrovie"

Botta e risposta tra governo e opposizione nell'Aula della Camera durante l'informativa urgente del vicepremier Matteo Salvini sulla situazione della rete ferroviaria nazionale alla luce di alcuni disservizi registrati negli ultimi mesi. Il ministro delle Infrastrutture e del Trasporti ha definito gli episodi avvenuti come una "escalation preoccupante" iniziata il 28 novembre scorso quando - ha riferito - "alcuni soggetti si sono indebitamente introdotti nella sede legale di Italferes Spa provocando l'incendio di 17 veicoli aziendali e privati attraverso un rapidissimo posizionamento di materiale infiammante. A distanza di soli due giorni è avvenuto un altro rogo doloso che ha provocato l'incendio di due carcasse di autovetture già in parte distrutte precedentemente", ha sottolineato Salvini aggiungendo che l'episodio è stato rivendicato su alcuni blog di frange anarcoinsurrezionaliste.

Salvini: "Sostegno a dipendenti Fs e forze ordine"

Salvini ha quindi passato in rassegna altri episodi da quello che l'11 gennaio scorso ha coinvolto il Freccia 9515 "a causa della disalimentazione della linea elettrica con rottura del filo e pantografo danneggiato" fino all'effrazione del 18 gennaio nei pressi dello scalo di Roma Aurelia. "Esprimo il mio sostegno ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e agli uomini delle forze dell'ordine, ogni giorno impegnati in attività delicate", ha affermato il ministro dei Trasporti che ha poi annunciato la riapertura del traforo del Frejus ferroviario "entro marzo". "Nel 2024 i treni di alta velocità hanno avuto una puntualità di quasi il 75% mentre i risultati peggiori si riferiscono al 2018 quando i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti erano stati prima del Pd e poi dei 5 Stelle", ha aggiunto Salvini che sugli scioperi, difende il ricorso alla precettazione. "La tutela dei viaggiatori è e sarà sempre una priorità: se ne faccia una ragione chi invoca rivolte sociali e chi ha già proclamato l'ennesimo sciopero il prossimo weekend", ha detto.

Treni, Schelin (Pd): "Non ci sono alibi"

Dura la replica della segretaria del Pd Elly Schlein che intervenendo alla Camera ha definito le parole di Salvini come un "alibi" per scaricare le responsabilità. "Oggi Matteo Salvini viene a evocare il sabotaggio con una denucia pubblica a cui corrispondono pochi riscontri. Gli atti vandalici sono diminuiti del 42% mentre il ministro avrebbe dovuto programmare e prevenire i disagi", ha detto la leader dem, che poi accusa il governo Meloni di paralizzare l'Italia e Salvini di lavorare solo per tornare al Viminale. "Meloni non le darà l'incarico, si rassegni e cominci a lavorare".

