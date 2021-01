Il presidente di Confindustria, intervenuto a "In Mezz'ora in più" su Rai Tre, ha sottolineato che "non ci possiamo permettere cambiamenti in corsa". E sul titolare del Mef, ha aggiunto: "Ricordiamoci che quel che portiamo a casa con il Recovery è merito suo"

"Credo che alcune persone del governo debbano essere mantenute, faccio riferimento al ministro dell'Economia". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi , durante in Mezz'ora in più su Rai Tre ha commentato le possibili conseguenze della crisi di governo ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ). "Non ci possiamo permettere cambiamenti in corsa, serve stabilità", ha aggiunto, spiegando che il suo giudizio su Roberto Gualtieri "è di metodo e di merito. Ricordiamoci che quel che portiamo a casa con il Recovery è merito suo".

"Nel nuovo governo vogliamo un ascolto vero"

Sul Recovery Fund (TUTTE LE ULTIME NOTIZIE), per Bonomi "il governo si era arroccato su se stesso. Nel nuovo governo vorremmo ascolto, ma vero". Sul premier Conte: "L'ho sentito recentemente, abbiamo un ottimo rapporto, ma non si è trasformato in un rapporto che ha dato sostanza a misure per il Paese. Anche il ministro Patuanelli ci ha riconosciuto che non siamo andati a chiedere una fettina di miliardi ma ci siamo concentrati sulla metodologia", ha concluso. Bonomi ha parlato anche della crisi economica causata dal Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE): "Laddove ci sono settori in grossa sofferenza o chiusi per disposizione del governo, lì ci sia la cassa Covid gratuita e il blocco dei licenziamenti - è il suo suggerimento - Nei settori che avranno una ripresa diciamo invece dateci la possibilità di liberare". La manifattura, ha aggiunto, se il piano vaccinale funzionerà, "potrebbe avere una ripresa".