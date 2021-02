Salvini: "Problema non è Draghi ma questo Parlamento"

"Draghi? Il problema e' chi sono i compagni di viaggio. Per serieta', vorrei mettere insieme un governo scelto dagli italiani che per cinque anni facciano le cose che servono agli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini a Live 'Non e' la Durso', su Canale 5. "Il problema non e' quanto sia rispettabile Draghi, ma è questo Parlamento che sta dando agli italiani scene imbarazzanti, con un senatore della Repubblica su cui viene chiesta la Var per capire se e' entrato in aula un secondo prima o uno in meno", ha aggiunto Salvini.