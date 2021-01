“Penso che sia preferibile una soluzione politica al governo istituzionale. Ma nel caso in cui questa dovesse fallire accompagneremmo con rispetto le decisioni del capo dello Stato”. Matteo Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera, torna a insistere sulla posizione di Italia Viva nelle consultazioni in corso affidate, nella forma del mandato esplorativo, al presidente della Camera Roberto Fico. E sulle polemiche per la sua visita in Arabia Saudita e gli elogi al regime saudita durante un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman afferma: “Sono stato a fare una conferenza. Ne faccio tante, ogni anno, in tutto il mondo. Stiamo parlando di uno dei nostri alleati più importanti. Il regime saudita è un baluardo contro l’estremismo islamico” (CRISI DI GOVERNO, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).