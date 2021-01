"Il Pd è impegnato con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura sostenendo Conte nel mandato, partendo dalle forze che hanno votato l'ultima fiducia per un lavoro collegiale". Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico in merito alla crisi di governo (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). "Noi vediamo l'occasione del patto di legislatura - aggiunge Zingaretti - come un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obioettivo, ci permettiamo di fare un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare".