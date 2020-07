Ponte Genova, cosa succede e cosa farà il governo con Aspi

La sentenza della Corte Costituzionale ha giudicato legittima l'esclusione di Autostrade per l’Italia del gruppo Benetton dalla ricostruzione del nuovo ponte di Genova per “l'eccezionale gravità della situazione", aprendo una breccia nel governo sull'affidamento della concessione. Per la gestione del ponte, De Micheli aveva indicato Aspi “per atto dovuto” ma la Consulta rimette tutto in discussione. M5s: "Sentenza ci dà ragione”. Conte: “O arriva proposta o scatta la revoca”