Ponte di Genova, la ministra De Micheli: “Sarà gestito da Autostrade”

La titolare del ministero delle Infrastrutture ha dichiarato che la gestione del nuovo viadotto “va al concessionario”. Intanto si attende la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’esclusione di Aspi dalla demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto

La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha confermato che “il nuovo Ponte (di Genova, ndr) sarà gestito da Autostrade”. Intanto è attesa per l’8 luglio la pronuncia della Consulta riguardo al decreto Genova. La Corte Costituzionale deve decidere se il provvedimento abbia o meno violato principi costituzionali e se quindi l'esclusione di Aspi dalla demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte del capoluogo ligure, che sostituisce il Ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, sia stata legittima. Sul tema la politica si divide con il presidente della Regione, Giovanni Toti, che attacca: “Voi ridate il ponte ad Autostrade senza ottenere nulla”. Critico anche Vito Crimi che su Twitter scrive: "Non deve essere riconsegnato nelle mani di Benetton".

De Micheli: "La gestione va al concessionario" La ministra delle Infrastrutture, a Radio 24 Mattino e sul suo profilo Twitter, ha spiegato di aver già scritto una lettera al sindaco di Genova Bucci dicendo che "la gestione va al concessionario, che oggi è Aspi" anche se ha chiarito che "sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca".

Il presidente Toti: "Noi continuiamo a lavorare per l'interesse dei liguri" Il presidente della regione Liguria è invece fermamente convinto che ridare ad Aspi la gestione del nuovo ponte di Genova non sia la scelta corretta. "Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata - ha dichiarato su Facebook Giovanni Toti - il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5s-Pd". "Voi ridate il ponte ad Autostrade senza ottenere nulla - ha continuato - Noi continuiamo a lavorare per l'interesse dei liguri. E intanto per la tragedia del Morandi e per le sue 43 vittime nessuno ancora ha pagato. Mentre a Roma litigavate, noi in Liguria almeno abbiamo ricostruito il ponte".

Crimi: "Il Movimento 5 stelle non arretra di un millimetro" Da sempre contrario al ritorno della gestione del nuovo ponte di Genova al gruppo Atlantia è il Movimento 5 stelle. Il capo politico Vito Crimi, con un tweet, ha sostenuto che il viadotto "non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane" specificando che su questo ultimo punto il M5S "non arretra di un millimetro".

La decisione della Corte Costituzionale Intanto la Corte Costituzionale deve pronunciarsi sulla questione dopo il rinvio da parte dei giudici del Tar della Liguria cui si era rivolta Aspi. Secondo i giudici amministrativi "l'esclusione dalle attività di demolizione del ponte Morandi e di ricostruzione di un nuovo viadotto, insieme all'imposizione di prestazioni patrimoniali di ingente importo statuite ex lege, paiono configurare una restrizione della libertà di iniziativa economica". Il Tribunale amministrativo regionale aveva stabilito che il decreto Genova presentava anche profili di illegittimità costituzionale perché basato su "una meramente potenziale e nemmeno in via latamente indiziaria accertata responsabilità di Aspi" nella causa del crollo del viadotto" che il 14 agosto 2018 aveva causato 43 vittime.