Genova, la prima auto attraversa il nuovo ponte: a bordo ad di Webuild

A Genova prosegue l’iter per consegnare alla città il nuovo ponte, costruito dopo il crollo del viadotto Morandi nell’agosto 2018. Nella mattinata di lunedì 22 giugno, la prima automobile ha attraversato il nuovo ponte. La notizia è stata comunicata da Webuild, il colosso dell’edilizia che insieme a Fincantieri ha realizzato l’opera. A bordo della vettura c'era Pietro Salini, ad della società. Sul viadotto nel capoluogo ligure in giornata sono presenti anche il leader della Lega Matteo Salvini con il governatore Giovanni Toti e il commissario Marco Bucci, oltre al deputato della Lega Edoardo Rixi. Sabato scorso, Bucci e Toti erano andati sul ponte per la prima volta dalla sua costruzione . Avevano parcheggiato e lo avevano attraversato a piedi.

Bucci: è urgente sapere a chi consegnare il ponte

Il commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera e sindaco di Genova, Marco Bucci, durante la visita al cantiere del segretario della Lega Matteo Salvini, ha detto: "Abbiamo urgenza di sapere a chi dobbiamo consegnare il ponte e chi si dovrà occupare del collaudo finale. È un passaggio obbligato per aprire il ponte, mentre il collaudo statico e tutti gli altri collaudi li faremo noi. Se non arriveranno risposte, ho già detto che siamo pronti a risalire il Tevere in barca".

Salvini: Ponte inutile se governo non decide

"Se il governo non decide" sulle concessioni autostradali "avremo un ponte con il nastro tagliato e con un'ottima panoramica sul mar Ligure e il porto di Genova ma null’altro”, è stato invece il commento di Matteo Salvini durante la visita al cantiere del nuovo viadotto.