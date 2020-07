Il premier, in un'intervista a La Stampa, ha chiarito che la vicenda "si trascina da troppo tempo" e che "la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati". Intanto la ministra delle Infrastrutture ha convocato la società per un incontro nel pomeriggio

La vicenda Autostrade "si trascina da troppo tempo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla con La Stampa della gestione del nuovo Ponte di Genova, spiegando che "la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla". Per il premier o arriva una proposta o si procederà con l'annullamento della concessione. Intanto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha convocato Aspi, Autostrade per l'Italia, al Mit nel pomeriggio.

Conte: "Decisione importante che porteremo in Cdm" leggi anche Ponte Genova, la Consulta: "Legittimo escludere Aspi" Secondo Conte gli inadempimenti di Aspi "sono oggettivi, molteplici e conclamati. Quindi o arriva una proposta della controparte che è particolarmente vantaggiosa per lo Stato oppure procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche". Alla domanda su quando si potrebbe decidere sulla revoca, il presidente ha chiarito che avverrà "entro questo fine settimana". Ed "è una decisione di tale importanza che la porteremo in Consiglio dei Ministri".

La decisione della Corte Costituzionale leggi anche Ponte Genova: De Micheli, sarà gestito da Aspi L'8 luglio la Corte Costituzionale ha stabilito che non è illegittima l'esclusione di Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. La pronuncia della Consulta è arrivata dopo il rinvio del Tar a cui si era rivolta Autostrade per l'Italia che aveva fatto ricorso sull'esclusione della società. La sentenza è arrivata proprio il giorno in cui la ministra per le Infrastrutture aveva confermato che la gestione del nuovo viadotto del capoluogo ligure sarebbe andata ad Aspi.

Le polemiche sulla gestione del ponte di Genova ad Aspi La decisione di affidare la gestione del nuovo viadotto, ex Morandi, ricostruito dopo il crollo del 14 agosto 2018 in cui persero la vita 43 persone, ad Autostrade per l'Italia ha spaccato la politica. Il centrodestra e il M5S sono contrari a riaffidare la concessione alla società che gestiva il ponte all'epoca dell'incidente. De Micheli, invece, ha spiegato in una lettera al sindaco di Genova Marco Bucci che "la gestione va al concessionario, che oggi è Aspi", ma solo per non ritardare l'apertura del viadotto, prevista per l'1 agosto.