“Serve innanzitutto un’accettazione del regime tariffario, poi si valuterà se ci saranno le condizioni per una soddisfacente, per il bene comune, soluzione transattiva. Altrimenti la procedura di caducazione è ancora in corso ed è un’opzione sempre disponibile, che lo Stato sta valutando con grande attenzione”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ai microfoni di In mezz’ora, ha commentato il caso della revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia, la società del gruppo Atlantia, il cui socio di riferimento è la famiglia Benetton, di cui il governo discute dal crollo del ponte Morandi a Genova.