Il premier farà la sua informativa al tavolo dei ministri. Si fa strada l’ipotesi di escludere i Benetton dalla gestione di Aspi. In caso di revoca "abbiamo le soluzioni", dice il presidente del Consiglio. Sponda da Pd e M5s mentre Italia viva dice "no a slogan populisti"

Il dossier Autostrade arriva in Cdm. Il premier Giuseppe Conte oggi porta la sua informativa al tavolo del Consiglio dei ministri e l’ipotesi su cui sembra orientarsi è quello di estromettere i Benetton dalla gestione. Un obiettivo sul quale si innesca uno scontro tra il capo del governo e Atlantia, la holding che gestisce la maggioranza delle quote di Autostrade . Conte vorrebbe insistere sulla possibilità della revoca, una strada che accontenterebbe il M5s ma aprirebbe una falla con Iv.

Lo scontro politico

"No a slogan populisti, la revoca è facile da dire, difficile da fare", sottolinea Matteo Renzi. Sulla linea dura, invece, oltre a Leu si allinea anche il Pd, con il segretario Nicola Zingaretti che dice: "La lettera di Aspi è deludente, i rilievi del premier sono giusti”. Il leader dem chiede un assetto societario che veda lo Stato al centro di una nuova compagine azionaria. Conte, in una doppia intervista a La Stampa e al Fatto Quotidiano, ribadisce: "I Benetton ci prendono in giro, questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati".

La replica della società

La replica dei Benetton non si fa attendere. "Abbiamo sempre rispettato le istituzioni: quando in passato è stata sollecitata ad entrare in diverse società così come oggi", è il messaggio che filtra da ambienti vicini agli imprenditori veneti (LA NUOVA PROPOSTA DI ASPI). Il blitz di Conte ha messo in allarme anche l'altro socio di minoranza, il fondo cinese Road Silk, che, chiede "notizie" all'ambasciatore italiano a Pechino.