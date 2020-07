Autostrade, ipotesi riduzione quote di Atlantia sotto il 50%

Secondo alcune indiscrezioni di Reuters i Benetton potrebbero scendere addirittura al 30% ipotizzando un aumento di capitale che consentirebbe di diluire le loro quote in Aspi, con l'ingresso di un investitore statale. Tra l'ipotesi l'intervento di una cordata guidata da Cdp. Nel weekend scade l'ultimatum del governo per la nuova proposta della società, da portare in Cdm a inizio settimana

Con l'ultimatum confermato al governo per il weekend, Atlantia starebbe mettendo a punto una nuova proposta per risolvere la disputa sulla concessione delle autostrade. Nella proposta, secondo indiscrezioni pubblicate dalla Reuters, Atlantia si dirà pronta a tagliare la propria quota in Aspi sotto il 50% dall'attuale 88% per fare posto a un investitore statale. Fra le ipotesi c'è anche quella di una discesa sotto il 30%, ipotizzando un aumento di capitale che consentirebbe di diluire le quote di Atlantia. Per il premier Giuseppe Conte, se la società non presenterà "una proposta irrinunciabile", "l'esito è scontato": la revoca della concessione.

Le ipotesi per diluire la quota di Benetton in Aspi approfondimento Autostrade per l'Italia, la storia fino alle ultime polemiche Alla famiglia Benetton, che controlla Autostrade attraverso Atlantia a sua volta controllata dalla Holding Edizione, ora verrebbe quindi chiesto di ridurre il peso delle azioni detenute e lasciare il controllo della società. Il Governo vorrebbe passare dall'88% attuale ad una percentuale inferiore, almeno al 50% e per riuscirci servirebbe l'ingresso di nuovi soggetti che, investendo in Autostrade, possono diluire la quota dei Benetton. Se, infatti, il nuovo investitore mettesse a disposizione capitale fresco la percentuale in mano gli altri soci si ridurrebbe di conseguenza e questa potrebbe essere la strada preferibile per il Governo. L'alternativa, infatti, un acquisto dell'azione dei Benetton, significherebbe pagare direttamente la famiglia veneta, una soluzione che appare incompatibile con la posizione del Movimento 5 Stelle.